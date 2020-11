La passione al lavoro, Macchinato: lo shop di macchine e attrezzature

Store online di macchine e attrezzature concepito per le esigenze di officine, laboratori, aziende e appassionati del fai da te, Macchinato presenta una proposta a misura dell’acquirente digitale. Per la sua soddisfazione è assicurato il reso in 30 giorni, vengono lanciate tante promo imperdibili, fornite un’assistenza tecnica altamente qualificata (fruibile su più canali) e modalità d’acquisto semplici e sicure. Ma i clienti più esigenti possono approfittare anche di altre opportunità, come la spedizione gratuita per ordini di oltre 300 euro.

Pur trattandosi di un progetto giovane, avviato nei primi mesi del 2018, ricorre a una professionalità acquisita nel corso di un decennio di esperienza nel campo della ferramenta. Sul suo catalogo in costante espansione, Macchinato offre supporto tecnico via email, telefono e WhatsApp. Lo store rivolge l’offerta all’utente digitale appassionato del fai-da-te, all’artigianato e alle officine meccaniche.

Le operazioni che portano all’acquisto sono semplici, bastano pochi click per arrivare alle fasi di check-out. E per il pagamento avviene tutto attraverso metodi sicuri: carta di credito, PayPal, bonifico bancario e contrassegno.

Il cliente può approfittare inoltre di nuove competitive promozioni a tempo applicate a un ampio ventaglio di prodotti. Tra i marchi presenti sugli scaffali virtuali ci sono Diadora, Femi job line, Fervi, Imer, Deca e Abac.

Dalle attrezzature garage e officina alle macchine utensili, il vantaggio di un’offerta completa

Il menu orizzontale consente di passare in rassegna l’intera proposta e scegliere la sezione desiderata in un tocco di mouse. Le macro-categorie sono Attrezzature garage e officina, Macchine lavorazione legno, Macchine utensili, Macchine per edilizia, Strumenti di misura, Abbigliamento da lavoro.

In particolare, tra i prodotti più apprezzati troviamo saldatrici (con un vasto assortimento composto dai marchi leader di settore), compressori a cinghia, diretti e silenziati, fondamentali in garage e officine.

Ma anche molti modelli di torni per legno e troncatrici per legno a disco, da quelle di livello hobbistico della Scheppach e Femi Job Line, arrivando al livello professionale-industriale del brand PEGIC. E poi segatrici a nastro dei principali produttori, tra cui Femi, Nebes, Imet, Optimum e Fervi.

Come scoprire l’intera proposta? Non lasciarti sfuggire le offerte di macchine e attrezzature. Prova l’esperienza Macchinato, visita www.macchinato.com.