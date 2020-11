La scena di un film in una foto, il contest fotografico di Fimstudio’90

C’è chi ha interpretato Drugo, chi Indiana Jones, chi Terminator. Sono diverse le fotografie pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram degli utenti, in occasione del concorso fotografico lanciato da Filmstudio’90.

Per celebrare i suoi trent’anni di attività, l’associazione culturale nata il 5 dicembre del 1990, ha deciso di promuovere una serie di iniziative virtuali. L’emergenza sanitaria infatti, non permette di festeggiare con incontri o serate dal vivo, così l’associazione ha pensato ad alcuni appuntamenti online. Uno di questi è proprio il concorso fotografico, aperto a tutti.

Per partecipare è necessario scattate una foto in cui si riproduce una scena di un film. Entro le ore 12 di martedì primo dicembre, pubblicate la vostra foto su Instagram (taggando @filmstudio_90) o su Facebook (taggando @Filmstudio 90), oppure inviatela a filmstudio90@filmstudio90.it. Scrivete sempre “Contest fotografico per un compleanno da 30 e lode” e il titolo del film.

Martedì primo dicembre alle 18 tutte le foto ricevute saranno pubblicate, sia su Facebook sia su Instagram. Le foto migliori saranno premiate, tra i premi anche le poltrone rosse del cinema (Qui informazioni e qui i premi).