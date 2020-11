La settimana del Black Friday: tante imperdibili offerte su uno dei migliori portali di e-commerce

Le offerte del Black Friday sono ufficialmente iniziate nonostante manchino ancora un po’ di giorni al 27 novembre. A differenza del passato, in cui le offerte imperdibili a prezzi stracciati si concentravano tutte in un’unica giornata, ovvero l’ultimo venerdì di novembre, da qualche anno a questa parte la maggior parte degli store, online e non, avviano le promozioni in largo anticipo tanto da non parlare più di Black Friday ma piuttosto di Black Week. Non a caso ormai molte aziende iniziano in anticipo, proponendo promozioni ad hoc diversi giorni prima per terminare poi con il Black Friday.

Ebbene questa ricorrenza di origine americana che si svolge il venerdì successivo al giorno del ringraziamento oggi si è diffusa a macchia d’olio in tutte le parti del mondo, compresa l’Italia.

La differenza rispetto al mercato americano è che mentre in America il Black Friday è perlopiù una consuetudine dei negozi fisici, a cui hanno seguito negli anni i negozi digitali. Nel resto del mondo, soprattutto nel nostro Paese, il Black Friday, è praticamente solo digitale e vede protagonisti alcuni dei principali shop online ed e-commerce. Tantissime le piattaforme più popolari che ogni anno, puntualmente, partecipano alla settimana di sconti più attesa dell’anno.

Il Black Friday su uno dei migliori portali europei di e-commerce

Il portale Shopalike.it raccoglie il meglio degli e-commerce nel settore abbigliamento, calzature, accessori e arredamento per la casa; una sorta di aggregatore internazionale che include tutti i migliori e-commerce attivi su un unico portale. I contenuti degli store più popolari come Zalando, eBay, Asos, Fornarina, Douglas, Patrizia Pepe, Vans e tantissimi altri, tutti insieme su un’unica piattaforma: praticamente un sogno diventato realtà.

Tradizionalmente il mese di novembre porta con sé sconti imperdibili su tantissimi prodotti e anche Shopalike, questo enorme centro commerciale virtuale, che riassume in sé la velocità dell’e-shop, l’ampiezza di un centro commerciale e la praticità di un comparatore di prezzi, ha ufficialmente inaugurato la settimana del Black Friday. Sul noto portale si possono trovare tantissimi capi d’abbigliamento, calzature per uomo, donna e bambino, accessori e tessili per la casa, il tutto scontato dal 20 fino all’80%.

Ogni giorno vengono proposte nuove offerte giornaliere, ma a partire da un certo orario verranno aggiunte offerte speciali con capi e accessori per lei, lui e per i più piccoli a prezzi ancora più scontati.

Perché acquistare durante la settimana del Black Friday

Sognate da diverso tempo un paio di scarpe ma non potete permettervele? Vostro figlio vi ha chiesto una tuta nuova ma a prezzo pieno non è proprio possibile? In famiglia siete in tanti e, ogni anno, per fare i regali di Natale spendete un patrimonio? Ecco, la settimana del Black Friday serve proprio ad accontentare un po’ tutti.

Molti la vedono come l’occasione giusta per rifarsi il guardaroba mentre altri per portarsi avanti con i regali di Natale. Qualunque sia il motivo, il Black Friday è e rimane uno dei periodi più attesi dell’anno, la settimana in cui ci si può sbizzarrire a fare shopping, lasciandosi andare a spese pazze e, perché no, togliersi anche qualche piccolo sfizio per sé o per la propria famiglia.

Le origini del Black Friday

Moltissime sono gli accadimenti ai quali si fa risalire l’origine del Black Friday. I più curiosi possono approfondire l’argomento, scoprendo tutto sulle origini del Black Friday C’è chi lo associa al traffico e ai disagi creati dalle centinaia di migliaia di persone in coda per assicurarsi i prodotti scontati e chi invece lo fa risalire alla crisi della borsa dei valori di New York nel 1860.