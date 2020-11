La solidarietà di Possibile a Nadia Rosa: “Un attacco alle istituzioni democratiche”

«A nome mio e a nome della comunità politica di Varese Possibile desidero esprimere al Sindaco di Lonate Pozzolo Nadia Rosa, alla sua Giunta e ai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, la nostra totale e incondizionata solidarietà per le minacce e intimidazioni ricevute nella giornata di ieri».

Walter Girardi, portavoce di Varese Possibile, porta la solidarietà del partito-movimento alla sindaca di Lonate, destinataria di lettere anonime al pari di altre persone della maggioranza e della minoranza lonatese.

«Riteniamo che questo modus operandi sia un vero e proprio attacco alle istituzioni democratiche che governano Lonate Pozzolo e a tutte le persone che a vario titolo dedicano il loro tempo per migliorare la vita dei cittadini. La democrazia, così come la legalità non si faranno intimidire di fronte a questi mezzi».