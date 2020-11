La Svizzera supera i 10mila contagi al giorno

Impennata di contagi in Svizzera, dove l’ultimo bollettino dell’Ufficio federale della sanità pubblica segnala 10.073 contagi nelle ultime 24 ore.

Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza Covid tocca così quota 192.376.

Sale anche il numero dei morti, 73 nelle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 2.275 vittime. Per quanto riguarda i nuovi ricoveri sono stati 247. Attualmente sono 8.039 le persone ricoverate negli ospedali della Confederazione.

La situazione è costantemente monitorata anche in Canton Ticino, dove i numeri sono leggermente al di sotto della media nazionale.

Sono 378 i nuovi casi registrati ieri, per un totale di 8.858 dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore in Ticino si sono contati anche cinque decessi, che portano il bilancio delle vittime nel cantone a 377. Sono invece 207 le persone ricoverate in ospedale, di cui sedici in terapia intensiva.