La Uyba può allenarsi al completo e mette in agenda i recuperi

La Uyba Volley prova a tornare alla normalità dopo i diversi casi di positività al Covid che hanno minato il recente cammino delle Farfalle sia in termini di risultati sia di partite giocate. La sconfitta subita domenica scorsa a Bergamo (3-2) è certamente difficile da digerire, ma difficili erano anche le premesse per un match disputato con una squadra che si era preparata alla bell’e meglio tra tamponi, assenze e infortuni.

Ora la Unet E-Work è finalmente tornata al completo, con il recupero di Lisbet Herrera Blanco: resta sotto osservazione Jovana Stevanovic (foto in alto – Molinari/Volleybusto) che lamenta un problema alla coscia sinistra ma la centrale è stata comunque una delle migliori biancorosse in campo al PalaAgnelli contro la Zanetti. A proposito di organico, la formazione di Busto Arsizio ha salutato nelle scorse ore Giulia Galletti, 21enne palleggiatrice bolognese che era stata ingaggiata per sostituire l’infortunata Jordyn Poulter.

La talentuosa giocatrice americana però, ora è ufficialmente tornata a disposizione tanto da giocare quasi tutto l’incontro di Bergamo quando ha lasciato solo alcuni momenti di gioco per Asia Bonelli, che la aveva sostituita nel ruolo di titolare. Con le due palleggiatrici in organico quindi, Galletti è stata lasciata libera con i ringraziamenti da parte della società per l’impegno e la disponibilità mostrata nell’ultimo mese.

Da oggi – martedì 10 – la squadra di Fenoglio è al lavoro per il prossimo impegno sotto rete, la trasferta di Cuneo di domenica 15 novembre contro la Bosca San Bernardo, partita che si disputerà dalle ore 17 in avanti. La società intanto sta definendo – con la Lega e gli altri club – le date dei recuperi: il match interno con Firenze si giocherà mercoledì 18 novembre alle ore 17; la gara esterna di Perugia potrebbe essere fissata per sabato 28 mentre il 6 e il 9 dicembre potrebbero essere date utili per ospitare alla E-Work Arena sia Chieri sia Casalmaggiore. Ora però, il calendario ipotizzato dovrà essere confermato.