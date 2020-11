“La violenza non ha nazione, non ha colore, non ha genere: è violenza e basta”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato dell’associazione SiCura di Gallarate

Quest’anno purtroppo, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, non abbiamo potuto organizzare eventi come ogni anno per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne.

Non è stato possibile incontrare direttamente gli studenti e la cittadinanza per sensibilizzare al tema della Violenza. Lo scorso anno abbiamo potuto organizzare molti incontri ed è stato un anno molto intenso e produttivo, ritrovarsi a non poter dare nulla rende tutto più difficile.

Ogni giorno troviamo sui titoli dei giornali notizie su femminicidi o di situazione di disagio per le donne (vedi: abuso sessuale da parte dell’imprenditore Genovese, Maestra licenziata a causa dell’invio di un video hard da parte del ex fidanzato, etc…) per questo una realtà come la nostra, è attiva nel supporto psicologico di tutte le persone vittima di violenza (fisica o psicologica) e per un supporto legale.

E’ importante – dichiara il presidente Anna Laghi – non dimenticare mai che a quell’urlo di dolore provocato dalla sofferenza subita, attraverso un percorso guidato da professionisti appositamente formati, può seguire spesso un senso di sollievo dato dalla consapevolezza di una nuova libertà e dalla speranza di una rinata realizzazione personale.

Nei nostri studi sono passate e continuano ad arrivare molte donne, minori e uomini.

Le provenienze sono varie sia per nazionalità, cultura e classe sociale. Vogliamo specificarlo perché quello che ricordiamo sempre è che la violenza non ha nazione, non ha colore, non ha genere,