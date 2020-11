Lago Maggiore: verso il ripristino delle corse della Navigazione sulla Stresa-Baveno

Le corse serali dei battelli che servono la tratta tra Stresa e Baveno torneranno a disposizione degli utenti: lo segnalano i sindaci delle due località piemontesi, Marcella Severino e Alessandro Monti, attraverso un comunicato congiunto che segue l’incontro del tavolo territoriale per lo sviluppo turistico che si è tenuto lunedì 16 novembre. (nella foto l’antico piroscafo “Piemonte”)

Le problematiche erano sorte lo scorso primo ottobre quando il nuovo orario invernale della Navigazione Lago Maggiore per il periodo invernale era stato introdotto in anticipo rispetto al consueto, senza comunicazione preventiva agli enti locali e soprattutto con il taglio di alcune corse serali. Uno “sfoltimento” che metteva in difficoltà lavoratori, residenti sulle isole e operatori turistici.

Il recente incontro ha permesso ai sindaci Severino e Monti di ottenere, dalla direzione generale della società di navigazione «le più ampie rassicurazioni che, dalla prossima stagione, le corse serali dei battelli in periodo invernale saranno ripristinate», come si legge nella nota congiunta. «Una dimostrazione – concludono i primi cittadini – che lavorando in sinergia i territori ottengono maggiore attenzione».