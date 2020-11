Largo Flaiano e nuova Esselunga visti dall’alto: prende forma il “nuovo” ingresso a Varese

L’ultima notizia è quella del deposito in Comune del progetto definitivo per la rotonda in Largo Flaiano, ma è di pochi giorni fa anche la chiusura al traffico in entrata da Varese della bretella autostradale, coinvolta dai lavori di viabilità per la nuova Esselunga, che creeranno un nuovo svincolo in uscita.

Il progetto di una nuova entrata in Varese da sud, sia per chi arriva dall’autostrada, sia per chi arriva da via Gasparotto e dalla Gallaratese, diventa sempre più corposo e concreto. E se una parte – quelle delle rotonde tra viale Europa e via Gasparotto che hanno eliminato i semafori – era già prevista da tempo e ora è diventata un vero cantiere, la rotonda di Largo Flaiano e il piccolo tratto di via Selene sono delle novità più recenti che dovrebbero dare una ulteriore “spallata” al traffico in entrata della città, da anni ormai fuori controllo.

Grazie alla diminuzione del traffico di questi giorni poi, i lavori proseguono spediti: abbiamo sorvolato con un drone le aree interessate dai cantieri nel pomeriggio di lunedì 9 novembre e nel video sono già evidenti una serie di cambiamenti che in futuro daranno un nuovo – e definitivo – volto a una zona cruciale per entrare e uscire dalla Città Giardino.