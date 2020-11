A Laveno continua la campagna di sensibilizzazione alle norme anticovid

Continua la campagna di sensibilizzazione alle più importanti norme di prevenzione da covid-19. I volontari domani saranno impegnati nella zona del supermercato Coop e in giro per il mercato cittadino, mentre mercoledì presso il supermercato DiPiù. Questa mattina invece, i volontari hanno effettuato un giro nella zona del supermercato Tigros.

L’iniziativa è dell’amministrazione comunale che dal 23 ottobre ha attivato, grazie al supporto della Croce Rossa Italiana Comitato del Medio Verbano e il Gruppo di Protezione Civile di Laveno Mombello, una serie di attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

«L’obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare tutta la popolazione al rispetto delle principali norme di precauzione e ad installare, con il supporto dei volontari per chi avesse difficoltà, e spiegare il funzionamento dell’App Immuni per gestire in modo rapido il tracciamento dei contatti di casi risultati positivi. Solo il rispetto di queste precauzioni può metterci al riparo da possibili contagi e scongiurare ulteriori restrizioni nella vita di tutti i giorni», spiega il sindaco Luca Santagostino.

Foto da Croce Rossa Italiana Comitato del Medio Verbano