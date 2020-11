Lavori al cavalcavia del Terminal 2 di Malpensa, Anas chiude per tre giorni un tratto di superstrada

Anas ha programmato i lavori di manutenzione della pavimentazione sul cavalcavia del Terminal 2, dal km 0,100 al km 0,800 della strada statale 336 dir “Diramazione per aeroporto della Malpensa” (la superstrada).

Si tratta del tratto appunto in corrispondenza del T2, in territorio del Comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, la superstrada verrà chiusa al traffico in entrambe le direzioni dalle 9:00 di lunedì 23 novembre alle 5:00 di giovedì 26 novembre.

Il traffico sarà deviato con indicazioni sul posto secondo i seguenti percorsi:

• Direzione Terminal 1 – Autostrada A4: uscita dalla SS336 dir allo svicolo del Terminal 2 al km 0,100, prosecuzione lungo la strada parallela alla SS336, rientro in SS336 al km 0,800;

• Direzione A8: uscita dalla SS336 dir allo svicolo del Terminal 2 al km 0,800, ingresso in Terminal 2 fino alla rotonda, prosecuzione in direzione Autostrada A8, rientro in SS336 dir al km 0,140.

Va ricordato che il cavalcavia del T2 è uno dei punti più frequentemente teatro di incidenti stradali sulla superstrada di Malpensa.