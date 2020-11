Le fiabe al citofono piacciono, domenica si fa il bis con i cantastorie de “Il villaggio in città”

Domenica 29 novembre il noto burattinaio e animatore bustocco Elis Ferracini, insieme alla cooperativa “Il Villaggio in Città”, ha deciso di replicare l’iniziativa che domenica scorsa li ha visti girare per la città, da un condominio all’altro e da un citofono all’altro, per leggere le fiabe di Gianni Rodari al citofono ai bambini costretti a casa dalla quarantena.

L’iniziativa, lanciata con poco anticipo venerdì pomeriggio, ha riscosso subito un certo interesse e sono state oltre una decina le famiglie che hanno contattato questi “sognatori al citofono” alla cooperativa per far raccontare una fiaba al proprio bambino. Non solo: sembra che gli organizzatori siano riusciti ad attirare altri volontari pronti a leggere fiabe ai bambini che lo desiderano.

Per questi motivi l’iniziativa, pensata per il centenario della nascita di Rodari e per la Giornata dei diritti dei bambini, verrà ripetuta domenica 29 novembre sempre nel comune di Busto Arsizio e limitrofi. Per prenotarsi basterà scrivere alla mail venerdì@villaggioincitta.it.