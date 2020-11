Le pagelle del Varese: Lassi rimandato, Capelli è una spina nel fianco

Terza sconfitta per il Varese in campionato a Imperia. Sono tanti i giocatori del Varese sotto la soglia della sufficienza, segno dei tanti errori commessi e che hanno portato la bilancia della gara a premiare i liguri con il risultato finale di 2-0.

PAGELLE

LASSI 5: Prende un gol da centrocampo e rischia di regalare il raddoppio per un passaggio sbagliato. Anche nella ripresa non dimostra grande sicurezza

POLO 5,5: Soffre in fase difensiva e in avanti si vede poco

Ammirati 6: Entra con buon piglio e prova a portare concretezza

MAPELLI 6: Poche sbavature, fa il suo al centro della difesa

VISCOMI 6: Da leader della squadra è uno degli ultimi a mollare ma sa anche abbassare la tensione nei momenti più caldi del match

PETITO 5: Altra prestazione negativa: tanti errori, poca personalità e infine il fallo da rigore che chiude la sfida

GUITTO 5: Da uno del suo calibro ci si aspetta prestazioni di maggior personalità

BEAK 5,5: Una gara positiva, sporcata dal rosso del cartellino preso e che lascia i suoi in 10 per il finale

MINAJ 5,5: Parte bene con un paio di belle accelerazioni sulla destra, perde mordente con l’andare dei minuti

Otelè 5,5: Non riesce a farsi valere, poteva gestire meglio un paio di palloni in area

BALLA 6: La voglia non gli manca di certo, deve stare attento a limitare la foga e il nervosismo

CAPELLI 6,5: Una spina nel fianco delle difesa ligure, è lui a subire il fallo da rigore giudicato fuori area dal direttore di gara

Mamah 5,5: Non incide, vede pochi palloni

FALL 5,5: Sembra ancora in ritardo di condizione, fatica in campo e non riesce a essere un fattore per la squadra

Lillo 5,5: Pochi palloni giocati, deve recuperare il guizzo che gli permette di essere letale