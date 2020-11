L’emergenza non ferma la Giornata dei diritti dei bambini a Castiglione Olona

(Immagine di repertorio) – I diritti dei bambini non si lasciano fermare dall’emergenza Covid e per questo a Castiglione Olona si sta preparando per la “Giornata internazionale per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” un’iniziativa che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’Amministrazione comunale.

L’evento, promosso e patrocinato dal Comune di Castiglione Olona – Assessorato ai servizi sociali e istruzione in occasione dell’ottava edizione della “Giornata dell’infanzia”, si svolgerà sabato 21 novembre, a partire dalle 10,30.

Il programma delle dirette prevede diversi appuntamenti dedicati ai bambini per riflettere sui diritti dell’infanzia attraverso fiabe, giochi, laboratori creativi e con uno spazio per i disegno realizzati di bambini delle scuole castiglionesi.

Il programma delle dirette:

ore 10.30 – lettura della fiaba “Elmer, l’elefante variopinto”

ore 11.00 – costruiamo L’alberello dei diritti con Creatori di Sorrisi

occorrente: 1 pezzo di cartone; cartoncino leggero; tempere o pennarelli di colore rosso, giallo, verde e arancione; biadesivo o colla stick; forbici; matita e gomma; pennarello nero.

ore 16.00 – cucina i Biscotti della felicità, con la partecipazione di Attilio Pavin de L’Angolo del pane

ore 17.30 – Truccabimbi con i trucchi della mamma (Spiderman o farfalla) con Creatori di Sorrisi

occorrente: matita nera; ombretti; rossetti.

ore 18.30 – saluto finale a tutti i bambini

L’edizione 2020 della “Giornata dell’Infanzia” è organizzata dall’Assessorato alle politiche sociali e istruzione con la partecipazione e collaborazione con Assessorato alla cultura, Istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni, Creatori di Sorrisi – Varese e l’Angolo del pane di Attilio Pavin.