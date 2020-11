L’emergenza sanitaria non ferma l’attività di trapianto di rene

Sono 31 i trapianti di rene effettuati all’ospedale di Circolo nel 2020. L’ultimo è stato eseguito sabato scorso: un doppio trapianto perfettamente riuscito.

Pochi giorni prima, era stato eseguito un trapianto di rene da donatore vivente, sempre nelle sale operatorie dell’Ospedale di Circolo.

I numeri dell’attività sono dunque in linea con gli altri anni, nonostante il contesto di emergenza sanitaria.

«Gli organi sono un bene troppo prezioso, è nostro dovere valorizzare il gesto generoso di chi dona, anche in situazioni critiche come quelle attuali – tiene a sottolineare il Prof. Giulio Carcano, Direttore del Dipartimento Trapianti dell’ASST Sette Laghi e Preside della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria – Per garantire questo risultato, è all’opera un’équipe affiatata e multidisciplinare, composta da nefrologi, chirurghi, infettivologi e anestesisti. Ma è bene ricordare che, oggi più che mai, dietro al loro lavoro c’è quello organizzativo di chi permette di avere risorse umane, logistiche e spazi disponibili».

Dei 31 trapianti di rene eseguiti all’Ospedale di Circolo nell’anno in corso, sei sono stati da donatore vivente, tre da donatore a cuore fermo, due sono stati trapianti doppi (due reni donati contemporaneamente ad un ricevente) e uno è stato eseguito su un paziente iperimmune (e quindi con un rischio aumentato di rigetto).