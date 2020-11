I Liberi Artisti lanciano una raccolta fondi per il Pronto Soccorso

L’Associazione Liberi Artisti della provincia di Varese, da sempre attenta alla realtà del territorio, lancia una nuova raccolta fondi a favore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese e propone una mostra online.

Le opere presentate in una mostra virtuale e realizzate dagli artisti dell’Associazione vengono messe in vendita alla cifra simbolica di €. 200,00 e il ricavato sarà devoluto a favore dell’attività del PS che sta vivendo giorni di pressione e incessante lavoro.

La seconda ondata ha colpito Varese e il territorio della provincia gravando pesantemente su tutte le sue strutture ospedaliere. Il contributo dell’Associazione si aggiunge alle tante iniziative di solidarietà già attive, nella speranza di apportare un ulteriore aiuto concreto «L’arte non conosce lockdown, può continuare ad esprimersi trovando strade e forme alternative e per questo ha la responsabilità di non dimenticare chi vive nella criticità e nella difficoltà di questo momento. “L’arte è un bene e fa anche del bene”, dichiara la Presidente di ALAPV Nicoletta Romano, “e in questa drammatica situazione di emergenza tutti i nostri artisti non hanno esitato a mettere a disposizione loro opere. I proventi della mostra saranno interamente devoluti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo, avamposto nella guerra a questo acerrimo nemico invisibile».

Come contribuire? Visitando la mostra a questo link si troveranno tutte le indicazioni per l’acquisto delle opere.