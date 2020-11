On line il Coro Divertimento Vocale al Teatro Dal Verme

Era il 17 novembre 2019: proprio un anno fa si apriva la Quinta edizione del Dreamers Day al Teatro dal Verme di Milano. Un evento prestigioso, molto seguito a livello nazionale e internazionale. Organizzato con passione ed entusiasmo dal 2015 dal team della School For Dreamers. Quasi cento speaker nazionali e internazionali si sono raccontati su quel palco, per condividere le loro storie, vere e a volte sofferte. Obiettivo? Realizzare il proprio sogno in qualsiasi campo dell’esistenza.

“In questi giorni avremmo voluto… – leggiamo sulla pagina social dei Dreames Day – Invece, abbiamo operato una scelta: Rimandare senza fermarci. Sin dai primi giorni di marzo scorso ci era chiaro che non sarebbe stato possibile goderci l’evento in Teatro. Ecco quindi il motivo principale per cui mettiamo a disposizione di tutti con cadenza fissa, a partire da oggi, i video dei nostri straordinari ospiti nelle varie edizioni. Siamo davvero felici di poter condividere nella certezza che ne trarrete tutti grande beneficio”.

Il primo video on line è proprio quello del Coro Divertimento Vocale di Gallarate, guidato dal Maestro Carlo Morandi, diventato celebre per aver partecipato alla finale di Italia’s Got Talent dello scorso 2019. “Abbiamo provato un’emozione grandissima nell’esibirci per la prima volta nel Teatro Dal Verme a Milano – ci raccontano i coristi del CDV – Un onore immenso essere stati invitati ad aprire i lavori della 5a edizione del Dreamers Day. Ringraziamo di cuore la School For Dreamers. Come loro, anche noi ci sentiamo dei “sognatori” e crediamo che “avere un Sogno sia la cosa più reale che ci sia”: desideriamo che la bellezza del canto corale arrivi a tutti, in un’esplosione di gioia e di energia”.

Ecco allora il link del Canale YouTube per rivivere e gustarsi questa straordinaria esibizione al Teatro del Verme del Coro Divertimento Vocale: https://youtu.be/DpEhfTEo7fA