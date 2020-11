L’informazione a misura di bambino: giornali, riviste e notizie

Aiutare i bambini a crescere significa accompagnarli nel mondo: ma come si spiega il mondo ai bambini?

Ne parliamo a Glocal, il festival del giornalismo promosso da VareseNews, giovedì 12 novembre dalle ore 14 alle 16 in un incontro gratuito in diretta Facebook dedicato all’Editoria per bambini con Martina Recchiuti, redattrice responsabile di Internazionale Kids (il mensile per bambini dai 7 ai 13 anni che seleziona, traduce e pubblica i migliori articoli dei giornali per ragazzi di tutto il mondo) e Federica Baroni, giornalista di Focus che ha partecipato alla nascita della rivista per bambini Focus Pico e scrive anche per Focus Junior e Focus Scuola.

Giornali e telegiornali adatti agli adulti, e con cui i ragazzi iniziano a confrontarsi, risultano inadeguati per i più piccoli, perché poco comprensibili e in alcuni casi inopportuni, anche nelle immagini.

I bambini sono piccoli cittadini e hanno il diritto di essere informati, è necessario che lo siano (e il contesto attuale lo ha reso particolarmente urgente) e l’editoria per i giovanissimi aiuta gli adulti ad assolvere a questo compito proponendo diverse iniziative (in)formative pensate, scritte e impaginate proprio per i più piccoli.

Come si scelgono le notizie da dare ai bambini? Con quale linguaggio e quali immagini passa il messaggio? E soprattutto: cosa ne pensano loro, i piccoli lettori, cosa gli piace, come reagiscono o interagiscono con le riviste?

L’appuntamento con “L’editoria per i bambini” è a Glocal, giovedì 12 novembre dalle 14 alle 16.

L’evento sarà trasmesso in streaming sugli account Facebook e YouTube del festival e di Varesenews.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

Per i giornalisti interessati ai crediti è necessario iscriversi alla piattaforma Sigef.