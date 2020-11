L’ingegnere che convinse il mondo a portare Expo a Milano: il ricordo di Sergio Brusa Pasquè

Oggi, 14 novembre 2020 è il 30esimo anniversario della morte di uno dei progettisti più illustri nella storia della città: Sergio Brusa Pasquè, scomparso nel 1990.

Nato a Varese il 28 novembre 1923, Sergio Brusa Pasquè si è laureato nel 1948 in Ingegneria Civile Edile al Politecnico di Milano. Durante la sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi professionali nazionali e internazionali, tra cui la vice-presidenza del consiglio Direttivo Europeo degli ingegneri a Parigi e la presidenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri, dal 1967 al 1974.

Numerose sono le sue opere, in Italia e nel mondo: a Varese ha realizzato la piscina coperta comunale e il Palazzetto dello Sport. Tra le sue opere si distinguono particolarmente l’edificio della Camera di Commercio di Arezzo, la cui struttura si pone ancora oggi come elemento emergente nel panorama architettonico della città, e il progetto del padiglione italiano a Osaka per l’Expo 70, realizzato insieme all’architetto Tommaso Valle e all’architetto Giovanni Giavotto. Alcune sue opere sono state realizzate anche in Africa: nel 1972 lo Stade De La Réunification a Douala, Camerun; nel 1975 lo stadio per l’atletica leggera a Bafoussam. Negli anni ‘80 realizzò l’università di Agraria a Bujumbura, in Burundi, e l’università per infermieri a Dakar, in Senegal, per il Fondo europeo di sviluppo. Nel 1966 vinse il premio In-Arch 70 per la cupola geodetica – un elemento per l’edilizia utilizzato per le coperture di grandi spazi – di una scuola materna in provincia di Varese: a consegnarglielo fu l’architetto Bruno Zevi.

Il padiglione Italia di Expo Osaka 70, disegnato da Sergio Brusa Pasquè con gli architetti Tommaso Valle e Giovanni Giavotto

Progettista di straordinaria modernità e attenzione, viene ricordato soprattutto per le sue opere internazionali, come il padiglione per l’expo di Osaka: ma Brusa Pasquè è stato di fondamentale importanza anche per l’Expo milanese del 2015, pensato circa vent’anni dopo la sua morte. A raccontarne il motivo, è l’ingegner Riccardo Aceti, varesino, docente al Politecnico di Milano, correlatore di due tesi sulla figura del progettista varesino.

“COME SERGIO BRUSA PASQUÈ AIUTÒ MILANO AD AGGIUDICARSI EXPO 2015”