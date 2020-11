Lissago, i bimbi della scuola dell’infanzia disegnano la gentilezza

La Giornata mondiale della gentilezza si festeggia in tutto il mondo il 13 novembre, World Kindness Day in inglese. La ricorrenza nasce nel 1998 dal World Kindness Movement, un’organizzazione che promuove il potere positivo della gentilezza e si propone di ispirare gesti di generosità e altruismo.

In molte scuole primarie e dell’infanzia del nostro territorio, in quest’anno molto particolare per la pandemia in corso e gli innumerevoli problemi che ne conseguono, si è celebrata questa giornata speciale.

Anche a Lissago, alla scuola dell’infanzia “A.M. e G.B. Dall’Aglio” le maestre hanno realizzato insieme ai bambini una serie di disegni, gesti e pensieri per portare un po’ di gentilezza nelle case di ognuno di loro.

È stato letto il libro “Grazieprego” di Barbara Ortelli, che racconta la storia di una bambina maleducata e sgarbata, che impara grazie ai personaggi del circo del signor Grazieprego ad usare le buone maniere. I bimbi hanno poi elencato un po’ di parole gentili per fare bene agli altri, non solo quelle “semplici”, grazie, prego, per favore, ma anche gesti gentili, risate, con termini e modalità adatti alla loro età.

Insieme alle maestre hanno poi realizzato disegni che rappresentano buoni pensieri, portando la gentilezza a casa per fare in modo che non sia l’esercizio di un solo giorno, ma che possa diventare un’abitudine “gentile”.