Lo sportello “Varese si muove” chiude, residenti e neomamme parcheggiano gratis con l’autocertificazione

Era un disservizio segnalato anche da alcuni lettori, che ci hanno comunicato l’impossibilità di comunicare via email con lo sportello: lo sportello “Varese si muove” gestito da Avt è chiuso al pubblico a causa della pandemia e lo rimarrà fino al 30 novembre.

Ma il comune di Varese ha trovato una “pezza”: fino alla riapertura di tale sportello chi ha i requisiti per chiedere il permesso potrà comunque parcheggiare gratis e potrà farlo con una autocertificazione.

L’iniziativa, promossa da Palazzo Estense e da AVT – Azienda Varesina Trasporti e Mobilità, è rivolta ai residenti, ai domiciliati in città e alle neo mamme che, di per sé, avrebbero già la possibilità di richiedere un pass per l’esenzione dal pagamento della sosta.

Lo sportello rimarrà chiuso fino al prossimo 30 novembre per le misure di contrasto alla diffusione della pandemia da coronavirus; chi avrebbe dovuto recarvisi per richiedere il permesso, può così utilizzare l’autocertificazione sostitutiva.

Il modulo, che è possibile scaricare dal sito www.vareseinforma.it più precisamente qui, varrà appunto fino al 30/11/2020 e dovrà essere esposto sull’automobile con l’indicazione della targa e con la firma del dichiarante.

Per le urgenze relative allo sportello “Varese si muove” è possibile comunque contattare l’indirizzo mail permessi@avtvarese.it.