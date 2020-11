Il primario del pronto soccorso di Varese nel gruppo Oms per le cure contro Covid19

Il professor Walter Ageno, Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell’ASST dei Sette Laghi e docente all’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, è stato chiamato a far parte dell’Advisory Group Covid19 dell’OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità) che sta mettendo a punto i protocolli curativi contro il Coronavirus.

Il gruppo è presieduto dal professor Michael Jacobs, del Royal Free Hospital di Londra, noto a livello mondiale per i successi ottenuti contro il virus ebola. Ageno lavorerà nel sottogruppo coordinato dal professor Marcel Levi, Preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Amsterdam e si occuperà in particolare delle terapie legate alle gravi alterazioni della coagulazione provocate dall’infezione virale e dalla reazione immunitaria indotta dal virus.

Il Responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo, da mesi in prima linea nella battaglia contro il Covid19, si era fatto apprezzare a livello internazionale nello scorso mese di aprile per il suo contributo a uno studio pubblicato sul prestigioso Journal of the American College of Cardiology in cui si affrontava proprio il tema della prevenzione delle patologie tromboemboliche attraverso l’uso dell’eparina.

“Il consiglio di esperti come Lei con così vasta competenza ed esperienza – recita la lettera di incarico inviata al professor Ageno dall’OMS – sarà fondamentale per definire in tempi rapidi le priorità da adottare nella cura del Covid19”

Avevamo incontrato il professor Ageno durante un reportage dal Pronto soccorso dell’ospedale dove ci aveva raccontato come si sta lavorando durante questa difficile seconda fase dell’emergenza:



L’Advisory Group dell’OMS ha l’obiettivo di selezionare attraverso un processo scientifico indipendente le terapie più efficaci contro il COVID-19. Fornisce ai vertici dell’OMS una consulenza appropriata, imparziale e tempestiva sui farmaci candidati per il trattamento del COVID-19 in base a studi su pazienti ospedalizzati e ambulatoriali nonché sulla profilassi pre-esposizione al virus (PrEP) e post-esposizione (PEP). Le raccomandazioni dell’advisory group saranno valutate in sede di comitato direttivo internazionale dell’OMS per la loro diffusione in tutto il mondo in ordine alla verifica dei farmaci antitrombotici e anticoagulanti vascolari attualmente in uso e ai protocolli curativi da utilizzare in via prioritaria.

“Siamo lieti ed orgogliosi – dichiara Gianni Bonelli, Direttore Generale di ASST Sette Laghi – per la nomina del professor Ageno in un organismo consultivo di importanza strategica a livello mondiale. Sarà infatti l’Advisory Group Covid19 a suggerire le linee guida per il trattamento più efficace di questa malattia per la quale ad oggi non esiste ancora un protocollo curativo univoco. Questa nomina – prosegue Bonelli – rappresenta anche un riconoscimento dell’impegno collettivo di tutta l’azienda nella battaglia contro la pandemia in un momento in cui le nostre strutture stanno reagendo con straordinaria capacità di resilienza all’onda lunga del contagio che questa volta ci ha presi in pieno.”