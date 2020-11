Luinesi assenti in Commissione: “Parteciperemo quando verranno risolte le incompatibilità”

«Manteniamo fede a quanto anticipato nella prima seduta, non parteciperemo alle commissioni fino a quando non vedremo un impegno concreto della maggioranza nel voler risolvere il problema di incompatibilità delle cariche di presidenza».

Arriva a stretto giro di posta il breve commento del capogruppo in consiglio comunale della lista #Luinesi Alessandro Casali che spiega la motivazione della sua assenza dalla riunione in Commissione Bilancio di ieri, giovedì.

«Le opinioni delle opposizioni devono essere tenute in considerazione sempre, non solo su questioni che sono utili alla maggioranza».

«#luinesi non ha mai chiesto e anzi ha sempre rifiutato posti per il proprio gruppo, il problema rimane che chi presiede il consiglio non può presiedere anche le commissioni, la maggioranza conta ben 12 consiglieri su 17, ha quindi ampia scelta al proprio interno».