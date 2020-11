Luino, mercato ridotto: solo banchi alimentari e non più di 50

Prima il telo fra un banco e l’altro, per assicurare maggiore protezione agli operatori. Poi, con l’ordinanza di oggi, martedì 10 novembre ecco che scattano le restrizioni per evitare i contagi da applicarsi al mercato del mercoledì, che si svolgerà in maniera ridotta per numero di banchi e per materie trattate.

Cinquanta il numero massimo dei banchi, e solo per gli alimentari; restano fermi tutti gli altri divieti e precauzioni del caso: no assembramenti, igienizzazione delle mani per i clienti e distanza minima.

Sono vitate le operazioni di “spunta“, vale a dire l’opzione riservata agli ambulanti che si presentano al mattino presto per occupare gli stalli rimasti eventualmente vuoti.

Dopo l’edizione di mercoledì scorso con clienti fortemente ridimensionati si affaccia un altro periodo difficile per il mercato cittadino del mercoledì messo a dura prova, come tutte le altre piazze, dal progredire dei contagi.