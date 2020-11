L’ultimo saluto a Oliviero Rogora, “un leone che ha lottato fino all’ultimo”

Ultimo saluto, nella chiesa dei Santi Martiri a Legnano, a Oliviero Rogora, papà di Massimo assessore legnanese di Busto Arsizio, al quale si deve nei giorni scorsi la sollecitazione a una maggior collaborazione da parte delle autorità sanitarie per offrire ai parenti dei malati covid la possibilità di dialogare con i loro famigliari o almeno di avere informazioni più precise sul loro stato di salute.

Oliviero se ne è andato, contagiato dalla covid, con una sentita cerimonia funebre, con il saluto delle nipoti particolarmente commosse e sulle note di “Fly me to te moon” subito dopo la benedizione del parroco don Walter Zatta. I famigliari erano decisi inizialmente a chiedere una cerimonia ristretta e privata. Poi, di fronte a una profonda dimostrazione di solidarietà e vicinanza, hanno deciso per un funerale pubblico, invitando tutti a rispettare il protocollo anticontagio. E così è avvenuto.

La Lega di Legnano era presente con diversi suoi esponenti di primo piano. In mattinata, proprio i leghisti l’avevano celebrato con un pensiero che riprende la battaglia portata avanti dal figlio Massimo, perchè i malati covid non siano lasciati troppo soli negli ospedali: “E’ capitato ad un guerriero, ad uno di noi. E’ toccato all’Oliviero che ha lottato come un leone fino all’ultimo. In questa battaglia purtroppo è rimasto solo, perché le regole della lotta alla pandemia vogliono così. Nel momento peggiore è stato privato del supporto e dell’amore della sua famiglia. Cosi fa ancora più male. Il dolore é enorme e inconsolabile, é per questo che ci vogliamo stringere in un commosso e sincero abbraccio a Floriana, ai loro figli Massimo, Marzia e Raffaella e ai loro nipoti. L’Oliviero è sempre stato uno schietto, pochi giri di parole, si dice quello che si pensa anche quando l’opinione è scomoda, perché chi ha la Lega nel cuore non conosce mezze misure”.