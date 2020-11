“Marketing: spesa o investimento?”: parte il corso per i piccoli imprenditori del Verbano

Cosa vuol dire fare marketing e quali sono gli strumenti migliori per una piccola attività. Col primo incontro dal titolo “Marketing: spesa o investimento“, lunedì 16 novembre è iniziato il corso di formazione organizzato dall’associazione Esplora il Lago Maggiore per aiutare i piccoli imprenditori del Verbano a promuovere la propria attività e di conseguenza anche l’intero territorio.

Il corso – interamente gratuito – prevede in totale 12 incontri da novembre fino ad aprile insieme a professionisti riconosciuti a livello italiano nel campo del web e del marketing come: Silvia Signoretti, Patrizia Menchiari, Alberta Barbagli.

«Il primo incontro – commenta Gianluca Kovarich di Esplora il Lago Maggiore – è andato decisamente bene. Non mi aspettavo di certo di trovare più di 70 persone iscritte, 65 delle quali già collegate alla prima lezione. Sono contento di aver raggiunto così tante persone un po’ da tutta Italia: Piemonte, Friuli, Emilia Romagna, Umbria. Sono un po’ dispiaciuto di non aver visto più partecipazione dai commercianti di Laveno, visto che questo percorso era rivolto a loro. Aver aperto le porte a tutti, ci ha dato però la possibilità di raggiungere altre persone e, in particolare, tutte quelle persone che hanno saputo cogliere questa opportunità».

«Sono convinto – aggiunge Gianluca Kovarich – che il percorso che abbiamo strutturato sarà utile per capire cosa significhi oggi “fare marketing” e, in particolare, come sfruttare quegli strumenti (digitali e non) che si hanno a disposizione. Le persone si stanno inesorabilmente spostando verso l’online e decidere a priori di non essere presenti su alcuni canali (sito web, youtube, social, ecc…) è davvero un peccato. Non capire, per un’attività (anche piccola), come sfruttare a proprio favore questi canali è davvero un peccato. L’obiettivo che ci siamo prefissati è proprio quello di analizzare la maggior parte di questi strumenti, per dare la possibilità di capire da quali partire e, appunto, quali scegliere per la propria attività».