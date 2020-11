I monumenti di Cardano e Gallarate si tingono di blu per la Giornata mondiale del diabete: succederà nella serata di sabato 14 dicembre 2020.

Un’iniziativa di La Dolce Vita, associazione che opera sul territorio dell’Asst Valle Olona (Gallarate–Busto Arsizio–Saronno) e unisce persone affette da diabete e operatori sanitari che si occupano di questa patologia.

Nello specifico, quest’anno verranno illuminate di blu (colore che richiama il simbolo – un cerchio blu -della Giornata nata nel 1992) le fontane di piazza Libertà e piazza S. Lorenzo a Gallarate e la chiesa di San Pietro a Cardano al Campo (nella foto), alta sulla collina e ben visibile a chi entra o esce da Gallarate da viale Schuster e dalla superstrada per Malpensa.

«Mai come in questo periodo di crisi sanitaria legata all’emergenza Covid, l’associazione può rappresentare un prezioso legame tra paziente e ospedale» dice la dottoressa Elisabetta Bombaglio, presidente dell’associazione (una recente indagine demoscopica ha indicato che oltre metà dei diabetici vivono il periodo come un peggioramento della cura della malattia). «Per questo abbiamo deciso di tenere un evento pubblico aperto a tutti, che terremo giovedì 26 alle 21, con un webinar su EventBrite».

La Giornata del diabete è nata nel 1992 per iniziativa di Oms e Federazione Internazionale del Diabete (IDF) ed è stata adottata dall’Onu nel 2006. Si tiene il 14 novembre per commemorare la nscista di Frederick Banting, al quale viene attribuita – in collaborazione con Charles Best – la scoperta dell’insulina.