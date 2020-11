È morto all’Aloisianum di Gallarate il gesuita e giornalista Bartolomeo Sorge

È morto questa mattina a Gallarate, dove era ricoverato all’istituto Aloisianum, padre Bartolomeo Sorge, gesuita e giornalista, già direttore della rivista Aggiornamenti Sociali.

«È accaduto improvvisamente» hanno spiegato all’Ansa dal centro culturale San Fedele, cui era legato. «Ci ha colti tutti di sorpresa”.

Nato a Rio Marina sull’ Isola d’Elba il 25 ottobre 1929, Sorge era entrato nella Compagnia di Gesù nel 1946. Redattore di Civiltà Cattolica dal 1966, ha diretto la rivista dei Gesuiti dal 1973 al 1985. Ha lavorato come membro del consiglio di presidenza, insieme a Giuseppe Lazzati e mons. Bartoletti, all’organizzazione del primo grande Convegno nazionale della Chiesa italiana, nel 1976, sul tema ‘Evangelizzazione e promozione umana’. “Dopo un intenso decennio come direttore dell’Istituto Arrupe di Palermo (dove è tra i protagonisti della cosiddetta “primavera” fioritura di iniziative civiche e movimenti per opporsi alla mafia), nel 1997 arriva a Milano per dirigere Aggiornamenti Sociali e, dal 1999 al 2005, il mensile Popoli. Padre Sorge ha al suo attivo anche numerose pubblicazioni sulla dottrina sociale della Chiesa e l’impegno dei cristiani in politica”.

Padre Sorge era ricoverato all’Aolisianum di Gallarate, l’istituto dei gesuiti divenuto casa di accoglienza dei confratelli anziani, dove aveva vissuto i suoi ultimi anni anche il Cardinal Martini (che aveva proprio lì studiato da giovane)