MV Agusta in pista a Portimao per chiudere la stagione

Il sabato da leoni di settimana scorsa – condito da una storica pole position – è in archivio, così come è in archivio una domenica su cui c’erano tante aspettative andate in fumo con la caduta di Stefano Manzi che era in lotta per una meritatissima top ten in gara e forse anche qualcosa di più.

Con questo recente passato alle spalle, il Team Forward Racing con le sue MV Agusta F2 si è spostato da Valencia a Portimao, Algarve, sud del Portogallo, dove è in calendario l’ultima gara stagionale del Motomondiale. In Moto2 l’attenzione è massima sulla lotta al titolo, con l’italiano Enea Bastianini del team Italtrans che ha 14 punti di vantaggio sul britannico Lowes (Marc Vds), 18 e 23 sui due azzurri del Sky VR46, Marini e Bezzecchi.

In questo quadro, le MV Agusta affidate a Manzi e Corsi proveranno a farsi notare: difficile rivedere un exploit come a Valencia, pista su cui le moto della Schiranna e Manzi hanno mostrato un feeling speciale sin dalla scorsa stagione, però la struttura del manager Giovanni Cuzari proverà a chiudere in bellezza portando i due centauri in zona punti. Corsi, in particolare, è ancora in bilico per la prossima stagione mentre Manzi andrà al team di Sito Pons – in quello che sarà praticamente uno scambio con Lorenzo Baldassarri. La pista è molto bella ma in pochi ci hanno corso in gara: chi già la conosce ha girato anni fa oppure in campionati minori, così tutto ciò regala ulteriore incertezza. Tra i piloti in lizza anche lo svizzero Aegerter, lo scorso anno in MV e quest’anno vincitore di due GP in MotoE, la classe che si disputa con veicoli elettrici.

La gara di domenica 22, per quanto riguarda la Moto2, inizierà alle 13,20 e seguirà quella della Moto3 dove c’è altrettanta incertezza in vista dell’assegnazione del titolo, con la lotta a tre tra lo spagnolo Arenas (170 punti), il giapponese Ogura (162) e il nostro Tony Arbolino (159) rilanciato dalla vittoria di Valencia. Gran finale dedicato alla MotoGP (ore 15) dove però il campione del mondo è già deciso, lo spagnolo Joan Mir con la Suzuki per una doppia, grande sorpresa.