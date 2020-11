Nasce We Bond-U, il buono online per “investire” sul proprio negozio preferito

Un buono per “investire” sul proprio negozio preferito, da incassare quando sarà possibile rivedersi in presenza: è quello che Confesercenti propone, come regalo di Natale, a sostegno dei negozi di prossimità della provincia di Varese.

La piattaforma che farà da vetrina e da collettore di fondi ai punti vendita varesini si chiama We Bond–U e cerca di unire le imprese per cercare di avere un più facile risveglio quando termineranno le restrizioni.

Una piattaforma on line che vuol però supportare prevalentemente il commercio offline: i bond che si possono acquistare sono pensati infatti per essere utilizzati fisicamente nel negozio, quando sarà possibile di nuovo un contatto umano.

Strutturati in tagli da 10-30-60 e 100 euro, i bond non hanno scadenza e verranno erogati ai commercianti nel momento in cui verranno spesi. I commercianti stessi restituiranno la fiducia sotto forma di acquisti “con gli interessi” ad ogni cifra investita corrisponde infatti una cifra spendibile maggiorata di circa il 15 per cento.

La piattaforma, gestita dalla società Excorp Varese, sarà operativa dal 20 novembre, e accoglierà commercianti che ne vogliano fare parte, anche se non iscritti all’associazione di categoria. «La piattaforma online – spiega Romana Dell’Erba, delegata Confesercenti, presidente di Impresa Donna Varese, che con il suo team ha realizzato il portale – Permette alle persone di fare un acquisto solidale nei confronti dell’azienda, perchè crede nella vita dell’attività commerciale stessa, che potrà tornare ad alzare la serranda».

«Abbiamo lavorato in questi mesi con l’intenzione di creare uno strumento agile ma efficace che potesse mettere in risalto con un clic le piccole imprese – ha commentato il direttore della sezione di Varese di Confesercenti Lombardia Rosita De Fino – E lo lanciamo a poco piu’ di un mese dal Natale perchè ora va incentivato l’acquisto, vanno incentivati i regali di natale in previsione delle aperture che ci auspichiamo imminenti. Contemporaneamente, lanciamo l’hashtag #ilmioacquistosicuro perchè e’ sicuro che da parte dei commercianti e degli esercenti c’e cura al cliente, sicuro perchè le attività commerciali e i pubblici esercizi sono costantemente sanificate, sicuro perchè il piccolo commerciante e l’esercente sanno sempre consigliare. E lanciamo l’hashtag #ilmioacquistovicino perchè oggi più che mai i piccoli commercianti hanno bisogno che venga valorizzato il commercio di vicinato e la gente e i cittadini riprendano a comprare nei piccoli negozi».