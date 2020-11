Nascondeva monete d’oro e banconote pregiate: fermato un uomo sullo Zurigo-Milano

Una operazione congiunta, condotta dai funzionari della SOT di Chiasso (la Sezione Operativa Territoriale) e della Guardia di Finanza di Como (gruppo di Ponte Chiasso) ha permesso di fermare un uomo che viaggiava su un treno Zurigo-Milano in possesso di monete d’oro e banconote da collezione.

Merce non dichiarata per un valore di quasi 41 mila euro che l’uomo, un cittadino italiano, stava trasportando dalla Svizzera al nostro paese. Nel dettaglio, sono state sequestrate 5 monete d’oro e 100 banconote fuori corso ma considerate “di notevole interesse numismatico” confezionate in 24 lotti distinti.

Le banconote erano anche accompagnate dai certificati di autenticità e dalle relative fatture d’acquisto di una nota casa d’aste specializzata di Zurigo. Al momento dell’intervento l’uomo in possesso del piccolo tesoro ha negato di avere con sé valori del genere, ma la perquisizione successiva ha permesso agli agenti di trovare la merce non dichiarata.