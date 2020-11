Negli ospedali della Sette Laghi, calano i ricoveri per Covid e aumentano quelli per altre patologie

Cento pazienti in meno in una settimana. L’emergenza sanitaria che ha travolto l’Asst Sette Laghi sembra superata.

I pazienti ancora ricoverati negli ospedali di Varese, Angera, Luino e Tradate sono poco meno di 530 con 24 nuovi ricoveri e 47 dimessi. Anche il pronto soccorso torna ad avere accessi “accettabili” con 5 pazienti sospetti.

Contemporaneamente all’organizzazione per contenere la malattia Covid, l’azienda ha in cura 439 pazienti, circa 10 in più in quattro giorni, con altre patologie ed urgenze nei reparti “covid-“.

Dall’inizio di questa seconda ondata, il 12 ottobre scorso, la Sette Laghi ha curato quasi 1500 pazienti e ne ha dimessi e guariti 725. Oltre 250 i pazienti morti con il Covid19.