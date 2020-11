Nel novembre 1970 ecco Emerson, Lake & Palmer

Supergruppi e nomi da studio legale – Crosby, Stills & Nash dovevano essere stati i primi – ne avevamo già visti, ma anche questo fu un gruppo di enorme successo mondiale.

Keith Emerson l’avevamo visto nei Nice, Greg Lake nei King Crimson, mentre Carl Palmer era il batterista degli Atomic Rooster, gruppo che aveva pubblicato in quel momento il solo disco di esordio. Dopo una sorta di prova generale, debuttarono addirittura al Festival di Wight senza avere ancora inciso nulla!

Chiaramente la parte del leone la fanno le tastiere di Keith Emerson, che fortunatamente in questo primo disco usa ancora molto il piano: l’avvento dei sintetizzatori lo vede e lo vedrà quasi come testimonial, purtroppo con un uso anche eccessivo. Così come eccessivo diventerà tutto di questo gruppo, fino agli ultimi tour con orchestra di sessanta elementi che dovette interrompersi perché nemmeno le ottime affluenze di pubblico permettevano di assorbirne il costo. E se ancora forse non li rappresenta appieno, questo esordio rimane a mio parere la loro opera migliore, con l’incredibile virtuosismo di Emerson che si sposa a momenti di dolcezza con la chitarra e il canto di Greg Lake: la famosissima Lucky Man resta a suo modo una pietra miliare.

Curiosità: rispetto al beat ed al rock, il prog fu veramente particolare nell’attingere riferimenti alla cultura “alta”: qui addirittura andiamo nella mitologia greca. Le Three Fates sono infatti le Moire greche – Cloto, Lachesi e Atropo – che erano le tessitrici della vita, e che diventarono poi le Parche della mitologia romana.

