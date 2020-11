Nel weekend a Malnate iniziano le vaccinazioni antinfluenzali

Inizierà nel fine settimana del 21 e 22 novembre la campagna per i vaccini antinfluenzali a Malnate. Operazioni che verranno ripetute anche nel weekend successivo, del 28 e 29 novembre.

Le vaccinazioni verranno effettuate agli aventi diritto alla palestra della scuola elementare “Battisti” di via Libia.

La vaccinazione seguirà il seguente schema:

Sabato 21: Dott. Damiani | Dott.ssa Merlo

Domenica 22: Dott. Vanetti | Dott. Bertalot | Dott. Sanfilippo

Sabato 28: Dott. Damiani | Dott.ssa Caspani | Dott.ssa Merlo | Dott.ssa Falcicchio

Domenica 29: Dott. Corengia | Dott. Bertalot | Dott. Vanetti | Dott. Sanfilippo

I pazienti dei medici di base presenti in elenco riceveranno la convocazione con orari differenziati in base alle indicazioni.

I pazienti dei medici non presenti nel precedente elenco invece verranno vaccinati presso gli studi dei rispettivi curanti o a domicilio, secondo modalità scelte dagli stessi.

I dottori Vanetti, Corengia e Falcicchio hanno predisposto il seguente schema di convocazione:

Dottor Vanetti: Leggi qui

Dottor Corengia: Leggi qui

Dottoressa Falcicchio: Leggi qui

«Ringraziamo i medici, i dipendenti comunali e i volontari di protezione civile e carabinieri in congedo – commenta il sindaco Irene Bellifemine – che si sono messi e si metteranno a disposizione per l’organizzazione delle quattro giornate. Siamo certi di poter fornire un servizio fondamentale per le fasce deboli della nostra comunità in totale sicurezza anche in questo momento così complicato. Invito tutti nuovamente a recarsi presso il punto vaccinazioni nel rispetto delle indicazioni del proprio medico curante, e una volta li di rispettare le indicazioni dei nostri volontari, al fine di prevenire ogni qualsivoglia disagio».

Medici e amministrazione comunale ricordano che la campagna antinfluenzale si svolgerà nel rispetto del Dpcm del 3 novembre. È dunque assolutamente vietato recarsi presso il punto di vaccinazione se si è positivi al Covid-19 o destinatari di provvedimenti di quarantena obbligatoria emessi dalle autorità competenti. È inoltre vietato formare assembramenti all’esterno del punto di vaccinazione in attesa del proprio turno, diventa quindi fondamentale rispettare il proprio orario di convocazione.