Nelle aule dell’ITET Varese si costruisce il futuro e si formano i cittadini di domani

Educare, istruire, formare: sono i tre punti fermi attorno ai quali si sviluppa il percorso degli studenti dell’ITET Daverio Casula Nervi di Varese.

I cinque anni formativi trascorsi all’interno dell’Istituto, quale che sia l’indirizzo scelto dagli studenti, ruoteranno intorno a questo.

L’ITET accoglie ragazzini che arrivano da tante realtà scolastiche sparse nel territorio e, come spiega la preside Nicoletta Pizzato, “nel primo periodo dell’anno scolastico cerchiamo di renderli classe, omogeneizzando le diverse impostazioni e preparazioni, coinvolgendoli da subito in percorsi di educazione civica volti a comprendere l’importanza delle regole e del rispetto delle stesse”.

Nel corso del biennio comune, la scuola rende i ragazzi gradualmente protagonisti del loro apprendimento, coinvolgendoli in attività laboratoriali che non implicano necessariamente la presenza di un laboratorio ma che anzi possono essere condotte in presenza in ambienti di apprendimento innovativi e a distanza con l’utilizzo di piattaforme informatiche sicure e controllate.

Al termine del biennio i ragazzi avranno acquisito maggiore consapevolezza nella scelta del percorso da affrontare e potranno decidere in autonomia come continuare nei quattro percorsi legati alla filiera dell’Istituto Tecnico Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi informativi per l’azienda, Relazioni Internazionali per il Marketing, Turismo) e nei due percorsi dell’indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio o Tecnologie del Legno nelle Costruzioni).

Dalla terza, quindi, inizieranno un percorso di specializzazione coinvolgente e stimolante, in cui, indirizzo per indirizzo, potranno sviluppare le loro propensioni ed i loro talenti in maniera sempre più autonoma, mettendo alla prova le loro capacità di analisi e di critica fino ad arrivare ad un diploma che li porterà ad inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro o a continuare gli studi in ambito universitario o di alta formazione tecnica con successo.

Per venire incontro alle richieste delle famiglie quest’anno l’ITET ha predisposto un servizio di consulenza telefonica attivo il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle 13.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.00.

Telefonando allo 0332283200 sarà possibile chiedere di parlare con la vicepresidenza per avere informazioni sull’offerta formativa.

A dicembre, infine, verrà organizzato un open day virtuale in collaborazione con VareseNews.

Sarà possibile restare aggiornati controllando periodicamente la sezione dedicata all’orientamento disponibile sul sito.

CONTATTI

ITET Daverio Casula Nervi

Via Mario Bertolone, 13, 21100 Varese (VA)

Telefono: 0332 283200