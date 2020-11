Da NHIndustries 31 elicotteri navali multiruolo alle forze armate tedesche

NHIndustries, join venture costituita da Leonardo, Airbus Helicopters e GKN Fokker, e l’Agenzia Nato Nahema (Nato Helicopter Management Agency), che agisce per conto delle Forze Armate della Germania (Bundeswehr), hanno oggi firmato il contratto per l’acquisizione di 31 elicotteri navali multiruolo NH90 MRFH Sea Tiger.

Le attività operative degli elicotteri da unità navali in Germania saranno avviate nel 2025. Leonardo svolge un ruolo fondamentale per l’integrazione sistemica di tutte le varianti navali dell’NH90 (il maggior programma elicotteristico europeo, nel quale la Società ha una quota del 32%) e per tutti i clienti e fornisce, nel caso dei Sea Tiger della Germania, anche il sistema elettro-ottico di ultima generazione LEOSS-T, dotato di capacità di designazione laser dell’obiettivo.

Con il contributo in questo programma, Leonardo conferma la propria posizione di leadership nel campo degli elicotteri navali potendo vantare una gamma ampia e moderna di prodotti e tecnologie dedicate e un forte posizionamento internazionale. Nell’ambito del più generale programma elicotteristico NH90, Leonardo è responsabile o contribuisce in modo significativo alla progettazione, produzione e integrazione di un’ampia gamma di sistemi e componenti critici dell’elicottero. Questi comprendono la sezione di coda della fusoliera, la trasmissione, il sistema idraulico, l’autopilota, il sistema di missione della variante navale, l’integrazione dell’impianto propulsivo e l’assemblaggio finale delle varianti TTH (terrestre) e NFH (navale) per vari clienti presso lo stabilimento di Venezia Tessera.

Leonardo integra inoltre ulteriori sistemi dedicati, avionica e sensori come il sistema anti-collisione Laser Obstacle Avoidance System (LOAM), il sistema elettro-ottico di ultima generazione LEOSS-T, il radar, il generatore di mappe digitali, il sonar e la consolle di missione per le applicazioni navali. Per quanto riguarda i sistemi d’arma, Leonardo contribuisce all’integrazione di mitragliatrici di tipo gatling sul portellone, siluri e missili aria-superficie antinave.

Fino ad oggi sono stati consegnati quasi 430 elicotteri, di cui circa 100 in versione navale, a operatori in diversi paesi. Gli elicotteri in servizio hanno accumulato oltre 265.000 ore di volo in missione, in qualsiasi condizione climatica, sia in ambiente terrestre che marittimo.