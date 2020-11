“Niente paura, c’è Fortunello!”: un gatto racconta il Covid ai bambini di Saltrio

Questa settimana il Comune di Saltrio ha ospitato l’attrice Marina De Juli e Dina Rebeschi della Compagnia Teatrale Verba Manent Aps che, tra le varie attività culturali, si è da sempre occupata dell’educazione per l’infanzia attraverso il teatro.

Sono stati realizzati due incontri dedicati rispettivamente ai bambini della scuola materna e della scuola elementare di Saltrio (classi di 1° e 2°) dell’Istituto comprensivo “Martino Longhi”.

L’attrice, con l’aiuto di Dina Rebeschi, ha portato in scena un mini spettacolo per i bambini dal titolo “Niente paura… c’è Fortunello” il cui protagonista è un gatto pupazzo che con la sua simpatia, dolcezza e allegria e a suon di canzoncine è riuscito a catturare l’attenzione dei più piccoli e li ha portati a riflettere in maniera divertente, ironica e giocosa sulla tematica di questi mesi: il coronavirus.

Fortunello e Marina (in scena era la proprietaria del gatto) hanno trasmesso tutte le notizie in diretta da “Il Telegiornale di Fortunello” servendosi di una televisione ricostruita nella scenografia. Hanno spiegato a tutti i bambini cos’è questo virus, quali sono le regole che si devono rispettare e che ci costringono ad un innaturale distanziamento fisico o all’allontanamento dai propri compagni, e, di quanto sia importante e faccia molto bene a tutti manifestare a voce i propri sentimenti e dirsi “ti voglio bene “.

Un’occasione per riflettere sul futuro attraverso le basi dell’educazione civica, con storie che parlano dell’importanza del rapporto uomo-natura e della difesa della terra.