Non ce l’hanno fatta due cittadini di Lavena Ponte Tresa ricoverati per Covid

“Devo purtroppo comunicarvi che 2 nostri concittadini ricoverati in ospedale non ce l’hanno fatta”. A comunicarlo ai cittadini di Lavena Ponte Tresa è il sindaco Massimo Mastromarino.

“Una notizia tremenda, che sembra vanificare tutti i sacrifici, le rinunce ma soprattutto l’impegno di queste ultime settimane – ha detto il sindaco in un comunicato -. Davanti alla tragicità della morte il dolore il silenzio e la riflessione, assieme alla preghiera per chi non è più tra noi ci accomuna Tutti. Da domani ripartiamo ciascuno con il proprio impegno e la propria responsabilità, piccola o grande che sia, per combattere questo perfido virus. Che la terra sia a Loro lieve”.