Non si ferma la Cena d’Autunno della Croce Rossa Italiana: sarà a domicilio

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana non si ferma mai!

«Seppure in un anno difficile come quello che stiamo attraversando – spiegano dalla Cri Varese – avrete potuto osservare che il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, presieduto dal Dott. Angelo Michele Bianchi, ha cercato, con grandi sacrifici, di mantenere tutti gli appuntamenti possibili, organizzati nella massima sicurezza. Tra questi non poteva mancare la storica “Cena d’Autunno” che si terrà sabato 21 novembre. Tra le restrizioni imposte dai nuovi decreti ministeriali vi è quella che prevede la chiusura dei ristoranti ed il divieto di assembramento. Questa decisione ha sancito quindi l’impossibilità di effettuare l’annuale Cena di Galà del Comitato cittadino della Croce Rossa Italiana che rappresentava uno dei momenti più visibili e più importanti della raccolta fondi dell’Associazione. Il Comitato di Varese vuole dimostrare che, nonostante le numerose restrizioni, è possibile vivere una “normalità gestita” per questo abbiamo voluto fortemente mantenere l’impegno della tradizionale cena, rinominata “Cena d’Autunno”, che contrariamente agli anni scorsi non avverrà in un locale della zona, ma verrà consumata tra le proprie mura di casa».

MENU’

La raffinata cena, preparata dal Ristorante LA MADONNINA di Cantello è così composta: • Cheesecake salata all’aneto con chutney di caki

• Sarde in beccafico

• Cuore di carciofo in crema royale al parmigiano tartufata

• Spatzli di spinaci alla tirolese con zucca, speck, formaggio di malga ed erba cipollina

• Involtini di vitello in salsa al Ramandolo e favette

• Purea di patate e dadolata di carciofi

• Madeleine alla zucca con cuore di crema catalana

PREZZO

Il contributo richiesto per gustare la “Cena d’Autunno” è di € 90 a persona

L’importo potrà essere corrisposto in contanti oppure tramite bonifico bancario intestato a: CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VARESE

IBAN: IT 15 F 05216 10800 000000006590

Causale: “CENA d’AUTUNNO 2020. Nome e Cognome”

L’intero ricavato dell’evento verrà utilizzato per l’acquisto di dispositivi di sicurezza che saranno utilizzati da Volontari e Dipendenti attivi nell’Emergenza Covid

CONSEGNA

I cestini contenenti le vivande, insieme a una simpatica SORPRESA, date le attuali norme previste dal DPCM del 4 Novembre, saranno consegnati, dal personale del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, presso la vostra abitazione.

PREMI

Cercando di mantenere intatta la struttura dell’evento, sarà mantenuto il “PREMIO DI SALA”: verrà messa in palio una pelliccia gentilmente offerta da VARESE PELLICCE partner storico dell’evento. Per tutti i partecipanti alla Cena d’Autunno ci saranno alcune sorprese.

DINAMICA DELL’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO

Tutti coloro che ordineranno la Cena d’Autunno riceveranno un numero identificativo la cui matrice resterà al Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana. Un Notaio assisterà all’estrazione del vincitore che si aggiudicherà la pelliccia e siglerà il documento notarile. La Direzione del Comitato si curerà di pubblicare il numero vincitore, il cui possessore potrà contattare il Comitato per il ritiro del premio, alla mail: eventi@crivarese.it.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

La prenotazione è OBBLIGATORIA e dovrà essere effettuata obbligatoriamente ENTRO E NON OLTRE il giorno GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE, telefonando al numero 366 645 43 96 oppure inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica eventi@crivarese.it

Il Presidente dott. Angelo Bianchi, ricordando che il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana è a fianco della popolazione varesina da oltre 130 anni (alcuni documenti dimostrano la sua esistenza già nel 1884), sottolinea come l’iniziativa, oltre allo scopo di raccogliere fondi, vuole trasmettere quel senso di “voglia di normalità” così sentito da tutti in questo particolare periodo, sottolineando al tempo stesso come la Croce Rossa Italiana sia sempre vicina alla cittadinanza.

Il motto “Aiutaci ad Aiutare” è il filo conduttore di tutte le iniziative messe in opera dal Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana che, ora come non mai, ha bisogno del sostegno di tutti. Il Presidente Dott. Angelo Michele Bianchi e l’intero Comitato, ringraziano fin da ora tutti coloro che vorranno partecipare alla Cena d’Autunno, sancendo il solido legame che unisce la città di Varese al proprio Comitato della Croce Rossa Italiana.

Per info: eventi@crivarese.it oppure 366 6454396