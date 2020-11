“… e non vissero felici e contenti”. Betty Colombo recita per la giornata contro la violenza alle donne

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne “, il Sistema Bibliotecario dei Laghi invita a seguire un appuntamento on line la narrazione di e con Betty Colombo “..e non vissero felici e contenti!” Storie di ordinaria gelosia quando il possesso dell’altra diventa una “necessità” . L’appuntamento è per il 25 novembre sul canale Youtube del Sistema Bibliotecario dei Laghi.



«Il mio testo – spiega Betty Colombo – narra la storia di un rapporto amoroso che si chiude a riccio sulla coppia e che quindi diventa soffocante, pericoloso, claustrofobico! L’equivoco di fondo è che l’isolamento sia garanzia della purezza di un amore. Si narra di come gesti quotidiani e innocui possano diventare sinistri se visti con la lente del sospetto. Il punto di vista è maschile: un uomo comune narra la sua vicenda amorosa che, iniziata come una fiaba, non giunge al lieto fine. Non ci sono morti, non c’è spargimento di sangue a testimoniare che la violenza sulle donne non ha sempre bisogno delle armi da fuoco. Ahimè!»