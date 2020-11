Nuovo dpcm, la biblioteca di Gavirate chiude fino al 3 dicembre

“Purtroppo la situazione dovuta all’emergenza sanitaria costringe a nuove misure restrittive per il contenimento del contagio”. A seguito, dunque, del nuovo Dpcm la biblioteca di Gavirate rimarrà chiusa da domani 5 novembre fino al 3 dicembre.

“Cercheremo di tenerci in contatto con altre modalità, come abbiamo provato a fare nei mesi di marzo e aprile. Non preoccupatevi per la scadenza dei prestiti. Terremo conto, ovviamente, dell’impossibilità di restituirli. Lo farete poi in tutta tranquillità quando potremo riaprire”, spiegano i bibliotecari.

Per tutte le informazioni: biblioteca@comune.gavirate.va.it.