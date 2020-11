Olgiate Olona punta sullo sport. Avanzano i cantieri di palazzetto e palestra

Mentre la maggior parte della popolazione olgiatese è costretta a rimanere a casa a causa delle misure anticontagio, l’assessore all’Urbanistica Paolo Maccabei porta i suoi concittadini a spasso (in modo virtuale) per i cantieri attivi in paese e che regaleranno ai cittadini, soprattutto i più giovani, una nuova palestra a servizio della scuola media e un palazzetto dello sport a vantaggio di tutte le associazioni sportive del paese e della zona.

Attraverso la pagina facebook della lista Montano Sindaco-Paese da Vivere, infatti, Maccabei mostra l’avanzamento dei lavori del palazzetto, l’opera più annunciata e più attesa della scorsa campagna elettorale: «Dopo le fondamenta si sta realizzando l’opera fuori terra e già si può vedere l’ingresso, l’area del campo da basket, i muri che delimiteranno gli spogliatoi» – racconta Maccabei.

Il giorno precedente, invece, l’assessore era stato sul cantiere della nuova palestra con la struttura a volta, in legno, appena issata dalle maestranze. La visita si è svolta con il Responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Olgiate Olona, Marco Cerana, presso il cantiere nel cortile delle scuole medie: «Uno spazio atteso per tanti anni e che ora si sta concretizzando. Nell’arco di pochi giorni si completerà la struttura con la copertura. Sarà una sorpresa per i ragazzi delle medie quando rientreranno a scuola (speriamo il più presto possibile) vedere la loro nuova palestra. Anche questo lavoro è la dimostrazione di quanto sia importante la programmazione e la progettualità in campo amministrativo e la preparazione e competenza del nostro ufficio Tecnico» – conclude Maccabei.

A queste due opere se ne aggiunge una terza, sempre legata al benessere fisico dei cittadini, e cioè l’illuminazione dell’anello per camminare in via Morelli.