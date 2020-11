Olgiate Olona riattiva i servizi di spesa e farmaci a domicilio per anziani e fragili

Si riattiva a Olgiate Olona l’iniziativa per la consegna a domicilio della spesa, dei pasti nonché dei medicinali. Il servizio di consegna al domicilio dei medicinali è riservato alle persone in difficoltà e alle famiglie in quarantena senza aiuto di familiari e/o vicini. Le telefonate vanno indirizzate al Comando di Polizia Locale (0331/608732 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) il quale attiverà la Protezione civile.

Chi ha necessità del servizio deve preventivamente chiamare la farmacia olgiatese di fiducia, per ordinare i medicinali e concordare le modalità di pagamento. La protezione civile consegnerà i medicinali celermente in funzione del numero di richieste.

Per quanto concerne la consegna a domicilio dei generi alimentari, saranno direttamente i negozi aderenti a gestire il servizio a favore di famiglie in difficoltà per la quarantena o in isolamento. Sul sito www.comuneolgiateolona.it l’elenco completo degli esercenti che offrono tale servizio. Eventuali ristoranti o negozi alimentari che volessero aderire all’iniziativa, contattino il Comando di Polizia locale 0331 608732.

Resta in vigore anche il servizio dei pasti al domicilio per la popolazione anziana e in difficoltà, per usufruire del quale è necessario contattare dalle ore 9 alle ore 12 dal Lunedì al Venerdì, il centralino comunale al numero 0331 608711 e digitare l’interno “Servizi Sociali” (numero 5) per procedere all’attivazione del servizio (il costo complessivo è di 6,50 €).