Openjobmetis in attesa per le condizioni di Giancarlo Ferrero

C’è apprensione nello staff e tra i tifosi della Pallacanestro Varese per le condizioni fisiche i Giancarlo Ferrero. Il capitano della Openjobmetis è uscito dopo pochi minuti del secondo periodo di gioco della partita di domenica a Sassari, zoppicando per un forte dolore sotto al piede destro.

Oggi – lunedì 2 – al rientro dalla sfortunata trasferta sarda, Ferrero si è sottoposto a una radiografia che ha dato esito negativo, e ha quindi escluso la frattura del metatarso: una buona notizia che però lascia in sospeso la questione. L’ala piemontese, 32 anni, dovrà infatti effettuare ulteriori accertamenti: il timore è infatti quello di una frattura da stress non rilevabile con una semplice “lastra”. Tra l’altro Ferrero ha accusato il forte dolore senza aver subìto traumi o contatti particolari, ma durante un normale movimento di corsa.

Fino a quando non ci saranno gli esiti degli approfondimenti, quindi, non si potrà sapere se il popolare “numero 21” biancorosso tornerà normalmente a disposizione di coach Massimo Bulleri oppure, effettivamente, dovrà affrontare una convalescenza per un infortunio serio. L’Openjobmetis in questo momento deve già fronteggiare una assenza importante, anche sì nello stesso “reparto”: quella di Niccolò De Vico che ha saltato le ultime tre partite per la frattura del gomito (capitello radiale destro) e che sta svolgendo il percorso di riabilitazione.