Operazione della Finanza all’alba: agli arrestati manager ed ex vertici di Autostrade

La guardia di finanza disposta sei misure cautelari questa mattina nei confronti di manager ed ex vertici di Autostrade per l’Italia S.p.A. nell’ambito di un’inchiesta della procura genovese. Le misure cautelari disposte coinvolgono l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci e alcuni ex e attuali dirigenti della società.

L’indagine, secondo quanto si apprende, è partita dal filone principale del crollo del ponte Morandi di Genova arrivando a quello secondario dei pannelli fonoassorbenti montati sulla rete autostradale per i quali risulterebbero delle forti criticità in termini di sicurezza. L’indagine sui pannelli fonoassorbenti è una costola nata dall’inchiesta sul crollo del ponte Morandi.