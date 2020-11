Ospedale di Angera in sofferenza: raccolta fondi per visiere, saturimetri e misuratori di pressione

L’ospedale Ondoli di Angera è in difficoltà a causa della pandemia. Da quando è diventato ospedale Covid la situazione è diventata difficile per tutto il personale che vi lavora con turni massacranti che arrivano anche a 12 ore consecutive. Alle difficoltà dal punto di vista del personale si è aggiunta anche una carenza di dispositivi di protezione e apparecchiature per misurare la pressione e saturimetri.

Due associazioni del territorio, Assonick di Ispra e Associazione Amor di Angera, hanno lanciato un appello per raccogliere fondi da utilizzare a questi scopi

Di seguito l’appello

Come avrete letto e sentito, l’ospedale di Angera è stato convertito in COVID, ciò significa che vengono curati i pazienti affetti da questa patologia.

Il personale sanitario si sta facendo in quattro (moltiplicate ancora per quattro e poi ancora per quattro) per fare al meglio il proprio lavoro, compresi i turni di dodici ore. Purtroppo però al momento c’è anche carenza di materiale, quindi vi chiedo di condividere più possibile questa nostra richiesta.

Se qualche associazione volesse farsi carico di una raccolta fondi per acquistare apparecchiature per la misurazione della pressione arteriosa e per la saturazione dell’ossigenazione del sangue, ve ne saremmo e ve ne saremo grati. Sono gradite anche tute e visiere protettive con elastico. So che qualcuno già si sta muovendo, ma più siamo e meglio è.

Ricordando sempre la storia del colibrì che porta nel proprio becco una goccia d’acqua per spegnere un incendio…..

FACCIAMO LA NOSTRA PARTE!