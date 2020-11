Paolo Ciavarella nominato coordinatore Italia Viva per il Gallaratese

“Italia Viva continua il proprio percorso di radicamento nella provincia di Varese e per l’area del Gallaratese abbiamo scelto Paolo Ciavarella quale Coordinatore Territoriale”. Così Giuseppe Licata, Coordinatore Provinciale di Italia Viva, che continua: “Ciavarella è un apprezzato professionista, persona di grande esperienza politica, che ha partecipato attivamente in questo primo anno alla crescita di Italia Viva nella nostra provincia. Sono convinto sia la persona più indicata per rappresentare e coordinare le attività di Italia Viva in un territorio complesso, di grandi potenzialità sotto il profilo della crescita economica, e proprio per questa ragione troppo spesso teatro di episodi di ingerenze indebite di gruppi occulti, finanche la criminalità organizzata, nelle dinamiche politiche”.

Paolo Ciavarella che viene dal mondo moderato, ma da anni senza militanza attiva, riscoperta con Italia Viva, così commenta la sua nomina: ”Sono molto onorato di questo incarico, che mi dà l’opportunità di poter contribuire al bene del territorio in cui vivo e lavoro attraverso un partito che mette valori come la competenza, l’ascolto e la concretezza al centro della propria linea politica. Sono già al lavoro per incontrare gli iscritti e avviare un dialogo con altre forze politiche locali, anche nella prospettiva delle prossime elezioni comunali, particolarmente nel Comune di Gallarate, dove andremo presto a valutare le migliori modalità del nostro impegno a favore della città”.