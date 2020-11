Il parcheggio davanti alla stazione di Gallarate resterà gratuito fino al 31 dicembre

La giunta comunale di Gallarate ha deciso oggi che il parcheggio di piazza Giovanni XXIII, davanti alla stazione di Gallarate, resterà gratuito fino al 31 dicembre 2020.

L’eliminazione della sosta a pagamento era stata decisa settimana scorsa, dopo che la Polizia Ferroviaria aveva chiuso il sottopasso della stazione FS dal lato del quartiere Sciarè.

La chiusura del sottopasso aveva messo in difficoltà i pendolari che parcheggiavano a Sciarè e che erano costretti ad aggiungere dieci minuti a piedi per accedere alla stazione (il problema rimane per i residenti del quartiere).