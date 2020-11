Il Parco Pineta in classe, con storie, videolezioni e laboratori sugli animali

Se i bambini non possono far visita al Parco Pineta in gita, il Parco Pineta raggiunge i bambini in classe grazie a una serie di videolezioni di educazione ambientale disponibili gratuitamente, per le tutte le scuole che ne facciano richiesta scrivendo a info@parcopineta.org.

L’idea è permettere comunque ai giovani studenti di andare alla scoperta della natura in modo piacevole e accattivante, anche seduti al banco di scuola.

Per questo sul sito del parco alla sezione “Il parco dei bambini” sono disponibili una serie di materiali multimediali per approfondire in maniera divertente e comunque interattiva, anche se a distanza, la conoscenza della biodiversità degli ambienti naturali che ci circondano.

Per ogni animale dei nostri boschi (e anche per alcune piante) un racconto, schede di approfondimento, giochi o laboratori da svolgere in classe, o anche a casa in autonomia con l’aiuto di mamma e papà.

Gli insegnanti che utilizzano il materiale (qui una lista completa, suddivisa per classi e fasce di età) sono pregati di segnalare a educazioneambientale@parcopineta.org quali classi e quanti bambini hanno usufruito di ogni lezione. Sono graditi anche commenti e suggerimenti.