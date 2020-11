Pellicini: “La Provincia chiude la procedura di pre-dissesto, un risultato esemplare”

“Con la chiusura della procedura di pre-dissesto della Provincia di Varese, il Presidente Emanuele Antonelli, i Suoi Consiglieri e tutti i dipendenti dell’Ente hanno dimostrato come le istituzioni, lavorando seriamente, possano ottenere risultati esemplari”. Con queste parole il Coordinatore Provinciale di FDI Andrea Pellicini commenta l’avvenuto risanamento del bilancio di Villa Recalcati.

“Antonelli è riuscito a trasformare la Provincia in un modello gestionale, moltiplicando anche gli investimenti sul territorio. Nel complesso, la coalizione di Centrodestra non si è persa nelle futili polemiche del passato del Partito Democratico, ma ha voluto dimostrare con i fatti la propria capacità amministrativa. Al Presidente Antonelli e al Consigliere Provinciale Beppe Martignoni, punti di riferimento di Fratelli d’Italia, vanno i più sentiti ringraziamenti per l’ottimo lavoro compiuto”.